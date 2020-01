Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato Alfredo Pedullà: “L’esterno offensivo non è una priorità. Duncan? Per il momento la trattativa è ferma, si valuta qualche pista estera, ma la trattativa potrebbe scaldarsi la prossima settimana. Juan Jesus? Non ci sono aggiornamenti. La Roma ha preso un altro centrale, adesso ne ha troppi. La Roma ora viene presa per il collo”.