La Fiorentina cerca ancora un difensore. Si allontana Bonifazi ormai destinato alla SPAL, avanza Juan Jesus della Roma. I giallorossi non sembrano propensi a cedere il giocatore in prestito, così la Fiorentina valuta l’acquisto a titolo definitivo magari sulla base di un contratto triennale. Sul fronte centrocampista Duncan al momento è più lontano in virtù delle richieste eccessive del Sassuolo, sono giorni di valutazione in casa viola. E per la difesa, intanto, prende quota Juan Jesus…

TuttoMercatoWeb.com