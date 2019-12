Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino per la difesa torna di moda Juan Jesus. La Fiorentina però deve necessariamente rinforzare anche il centrocampo, le piste però sono piuttosto difficili. Praet vuole rimanere al Leicester, il Siviglia non vuole privarsi di Banega. I due nomi che restano sono Kessie ed Emre Can ma entrambi hanno un ingaggio molto alto, quasi proibitivo per i viola.