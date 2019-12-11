La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino l’intenzione è quella di ritoccare ogni reparto, ricercando profili d’esperienza e in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra. In difesa, pe...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino l’intenzione è quella di ritoccare ogni reparto, ricercando profili d’esperienza e in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra. In difesa, per esempio, l’assenza di Pezzella, e le difficoltà in fase d’impostazione della manovra di Milenkovic, hanno spinto Pradè a monitorare più di un difensore centrale, e dall’ipotesi Bonifazi del Torino si è di recente spostato lo sguardo nella Capitale dove, dopo Florenzi altrettanto corteggiato dall’Inter di Conte, si valuta il brasiliano Juan Jesus non troppo impegnato da Fonseca.

A centrocampo, invece, i colloqui sono avviati da più tempo, sia nel caso del belga del Leicester Praet che per l’argentino Banega del Siviglia. Per il primo i costi dell’operazione so-no tutt’ora notevoli, sul secondo pesa invece il destino del tecnico che lo ha sì richiesto, avendolo già allenato a Siviglia, ma che non è così certo di guidare la squadra anche ad anno nuovo.

Ecco perché tutto è ancora possibile, soprattutto nel caso in cui qualche scontento decidesse di ascoltare le sirene del mercato. È per questo che la condizione di Emre Can, mediano rimasto fuori dalla lista Champions della Juve, rappresenta l’identikit del giocatore che la Fiorentina vorrebbe inserire in mezzo al campo. Quanto all’attacco prosegue la difesa a spada tratta delle scelte estive, leggere alla voce Vlahovic e Pedro, seppure il mirino resti comunque puntato su un esterno offensivo