Dopo aver messo a segno il colpo Cutrone, subito decisivo nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Fiorentina ha salutato oggi il brasiliano Pedro, attaccante che non è riuscito a lasciare il segno in maglia viola nonostante fosse arrivato con grandi aspettative. Anche Riccardo Saponara ha lasciato la Toscana e si è accasato al Lecce. Adesso, la dirigenza gigliata è pronta a sferrare l’assalto per gli ultimi obiettivi di mercato: Caprari è in cima alla lista in attacco, mentre a centrocampo il nome più forte è quello di Alfred Duncan, anche se il Sassuolo continua a sparare alto; l’alternativa è Francesco Cassata, più difficile arrivare a Rolando Mandragora. Per il reparto arretrato, invece, sembra ormai essere ai dettagli la trattativa per Juan Jesus. Sottil ha rinnovato e vuole restare, da valutare la situazione di Ceccherini: nel caso dovesse partire, Pradè potrebbe tentare l’assalto a Dell’Orco (piace a Iachini) o a Pisacane. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.