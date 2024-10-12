Non è piaciuto al Napoli lo sfogo di Juan Jesus dopo il furto subito, il club lo mette in vendita

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sulla difesa del Napoli e spiega che alla dirigenza partenopea non è affatto piaciuto lo sfogo del difensore brasiliano Juan Jesus, calciatore in...

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sulla difesa del Napoli e spiega che alla dirigenza partenopea non è affatto piaciuto lo sfogo del difensore brasiliano Juan Jesus, calciatore in scadenza di contratto, a seguito del furto subito in città. La società del presidente De Laurentiis potrebbe liberarlo già a gennaio e a quel punto acquistare un nuovo centrale di difesa. Per questo motivo, si legge, il direttore sportivo Giovanni Manna ha effettuato un nuovo sondaggio per Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell'Udinese e della Slovenia. Il dirigente azzurro segue anche un centrale di difesa dello Spezia, ovvero il 22enne Nicolò Bertola. Juan Jesus dopo il furto subito si era così espresso sui suoi canali social: "Quello che è accaduto stanotte - ha scritto il difensore - è soltanto la ciliegina sulla torta, nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 AirTag.

Il solo fatto di sapere che questi delinquenti - ha proseguito Juan Jesus - sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo". Lo riporta Tuttomercatoweb

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