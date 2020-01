Su Juan Jesus ci sono Cagliari e Fiorentina, con il club viola in vantaggio. Ma i dirigenti giallorossi non hanno trovato un’intesa con l’agente del giocatore per una cessione. Sul Flaco c’erano state sirene cinesi prima del tetto agli ingaggi folli imposto ai club. Adesso sembra più difficile trovare estimatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.