C’è anche Gian Marco Ferrari al centro dell’interesse di vari club. Per il difensore centrale classe ’92 ora al Sassuolo sono stati registrati alcuni sondaggi in particolare da parte del Milan (che vuole un altro centrale) e della Fiorentina. I viola hanno ancora aperta l’opzione Juan Jesus per il quale con la Roma si punta ad un prestito con diritto di riscatto. I primi giorni della prossima settimana potrebbero dare una risposta chiara sulla strada che intenderà prendere il club gigliato.

TuttoMercatoWeb.com