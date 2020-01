di Giancarlo Sali

Oggi ai microfoni di Labaro Viola abbiamo avuto in esclusiva Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato che lavora per la Gazzetta dello Sport, al quale abbiamo chiesto le notizie dell’ultima ora sui movimenti in entrata della Fiorentina, in vista di quest’ultima settimana di mercato invernale.

Ciao Nicolò, allora cosa è cambiato da Montella a Iachini per giustificare questa rivoluzione di risultati?

La Fiorentina di Iachini ha maggiore solidità, compattezza e determinazione. L’ex tecnico dell’Empoli ha trasmesso le sue idee, a partire proprio dalla grinta e dalla voglia di fare bene. Con Montella invece la squadra sembrava spesso lunga e scollegata, anche se poi andando a vedere a livello tattico si gioca comunque col 3/5/2 e con posizioni ed interpreti in campo che sono rimasti pressapoco gli stessi (a parte Benassi per Badelj, con Pulgar diventato regista, ndr). Quello che è cambiato poi è il rendimento di Federico Chiesa, il giocatore più forte della Fiorentina che, non è una novità, aveva avuto degli attriti con Montella, e che invece si è sentito rigenerato dalla presenza appunto di Beppe Iachini sulla panchina gigliata. Anche questo è importante per spiegare il fallimento del Montella 2.0 nella Fiorentina.

Veniamo alla motivazione principale dell’intervista e cioè al calciomercato in entrata della Fiorentina che, dopo l’acquisto di Cutrone, dovrebbe tornare vivo nell’ultima settimana di trattative (terminerà venerdì 31 alle ore 20)….

Andiamo per ruolo?

Sì, iniziamo dal centrocampista.

Allora la Viola cerca un centrocampista di gamba, forza e sostanza (uno anche bravo a recuperare palloni), avendo già Pulgar e Castrovilli che rispecchiano tutte le altre qualità disponibili, e tutto porta al ritratto calcistico di Duncan del Sassuolo, mentre non condivido le notizie apparse su Mandragora perchè è un calciatore troppo simile a Pulgar (e già c’è anche Badelj in quel ruolo, ndr).

In difesa abbiamo letto la tua notizia su Juan Jesus di qualche giorno fa….la confermi o c’è stato uno stop?

L’unico problema lì è quello di trovare la giusta formula con la Roma, perché lui ha già rifiutato diverse offerte dalla Turchia e dal Brasile per andare alla Fiorentina. Quindi si procede spediti, lato Fiorentina e giocatore, e secondo me l’affare andrà in porto entro il 31 gennaio.

E l’esterno d’attacco tanto cercato in estate, escludi che possa arrivare ora?

Purtroppo il mercato di gennaio è un mercato molto difficile e che procede ad incastri. Se dalla Fiorentina non esce ad esempio Ghezzal (proprio l’esterno arrivato in estate, dopo non essere riusciti a centrare tutti gli obiettivi primari, ndr), escludo che possa arrivare qualcun altro in quel ruolo. Le contingenze sono ora un centrocampista ed un difensore.