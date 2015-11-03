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Notizie Nicolo Schira Fiorentina

Schira:"Gattuso ha deciso il suo staff" Bonucci collaboratore e l'ex Fiorentina Lupatelli come preparatore portieri.

15 giugno 2025 12:42

Schira: "De Gea chiede alla Fiorentina contratto fino al 2026 da 2,5 milioni all'anno più bonus"

03 agosto 2024 17:27

Schira rivela: "Un club arabo offre 10 milioni per 3 anni ad Ikonè. Alla Fiorentina ne guadagna 1,6"

05 luglio 2023 19:42

Schira: "Non c'è l'intesa tra la Fiorentina e lo Spezia per liberare Italiano"

24 giugno 2021 18:40

Schira: "Visite mediche con la Spal per Ranieri. Arriva in prestito dalla viola"

18 settembre 2020 06:34

Schira: "Per Castrovilli si lavora per un adeguamento dello stipendio e un..."

16 settembre 2020 22:42

Schira, Cairo ha offerto 24 milioni di euro per Torreira dell'Arsenal

14 settembre 2020 20:45

Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni"

19 luglio 2020 12:23

Schira: "Balotelli e Cellino: nei prossimi giorni il summit per sancire la risoluzione consensuale anticipata del contratto"

31 maggio 2020 13:08

Schira: "Continuano i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Carrascal. Il River Plate chiede..."

30 maggio 2020 14:35

Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"

25 gennaio 2020 16:49

Esclusiva Schira: "A gennaio Amrabat, Sottil e Ranieri stanno rinnovando, su Chiesa dico che...."

08 novembre 2019 20:07

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