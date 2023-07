Schira rivela: “Un club arabo offre 10 milioni per 3 anni ad Ikonè. Alla Fiorentina ne guadagna 1,6”

L’esperto di mercato Nicolò Schira conferma l’interesse di un club arabo per Jonathan Ikonè e rivela l’offerta monstre presentata all’esterno della Fiorentina. Le cifra si aggirerebbe intorno a 8,5 milioni di parte fissa e 1,5 milioni di euro di bonus per un contratto fino al 2026.

🚨 Excl. – A Saudi Arabia’s club have opened talks to try to sign #Fiorentina’s winger Jonathan #Ikoné. Offered a contract until 2026 (€8,5M/year + 1,5M as bonuses). #transfers 🇸🇦

