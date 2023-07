Il Mattino scrive: “Casting per il centrocampo del Napoli, ritorno di fiamma per Castrovilli”

Il Napoli vuole rinforzare anche il reparto di centrocampo con nuovi acquisti e valuta diverse piste. Ci sono alcuni nomi che piacciono molto come Lassana Coulibaly (che la Salernitana non vuole cedere) e il giovanissimo Matteo Prati della SPAL che è un talento finito nel mirino di tanti club. Secondo quanto riportato da Il Mattino c’è un ritorno di fiamma per Gaetano Castrovilli della Fiorentina alle prese con un rinnovo complicato con il club gigliato.

