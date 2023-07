Radio Bruno rivela: “La Fiorentina per Dia offre 22 milioni + 2 di bonus. C’è l’accordo con l’attaccante”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina starebbe trattando con la Salernitana per l’arrivo di Dia, l’attaccante classe 1996, nell’ultima stagione 16 gol in serie A, sembrerebbe essere il preferito per il club viola. La Fiorentina avrebbe offerto 22 milioni di euro più 2 milioni di bonus e ci sarebbe già l’accordo di massima con il calciatore. La clausola di rescissione è di 25 milioni di euro e vale fino al 20 luglio.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA