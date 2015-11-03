Labaro Viola

Notizie Saudi League Fiorentina

Pepito Rossi si scaglia: "Saudi League? Sarà una fase come il campionato cinese, poi decadrà"

27 gennaio 2024 11:22

Schira rivela: "Un club arabo offre 10 milioni per 3 anni ad Ikonè. Alla Fiorentina ne guadagna 1,6"

05 luglio 2023 19:42

Archivio

Esplora l'archivio di Saudi League

Sett. 4
Sett. 27