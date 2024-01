Pepito Rossi si scaglia: “Saudi League? Sarà una fase come il campionato cinese, poi decadrà”

L’ex attaccante della Fiorentina, Pepito Rossi, in uno degli episodi del suo podcast, “Pepito’s take“, si è soffermato sull’appeal della Saudi Arabia League, analizzandone il suo livello di competitività. Le sue parole:

“Ronaldo ha detto che la Lega araba sia allo stesso livello del campionato francese. Non so cosa ne pensate, ma io le definisco “cavolate”. È come se la gente stesse cercando di pompare questo campionato. Adesso hai giocatori che se ne vanno. Guarda Henderson. Se n’è andato dopo sei mesi. Benzema sta guadagnando tanto, ma vuole andarsene da lì. Allora, quanto è bello questo campionato? Allora che significato, davvero, questo campionato per i giocatori? Ecco perché credo, e l’ho detto in passato nel mio podcast, che questa fase dell’Arabia Saudita andrà lentamente a terminare. Sarà come la Cina. Tutti andavano in Cina, ogni singolo giocatore guadagnava milioni e milioni. Ma indovina un po’? Non si sente più parlare del campionato cinese. Nessuno andrà più in Cina. Quindi, per vostra informazione, se questa è la fase dell’Arabia Saudita, lasciate che lo sia.”

LEGGI ANCHE: BREKALO-HAJDUK SPALATO, SCAMBIO DOCUMENTI IN CORSO