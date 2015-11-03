Notizie Pepito Rossi Fiorentina

Il Fiorentina-Juve di Pepito: inno della Fiorentina in sottofondo e allenamento con la figlia vestita di viola
23 novembre 2025 18:06
Pepito Rossi racconta: "Mi volevano alla Juve, in quegli anni anche Mou al Real Madrid. Barça? Era tutto fatto"
01 ottobre 2025 13:14
Pepito Rossi: "Non posso guardare il calcio, soffro troppo. Con Pioli spero nella continuità per la viola"
08 luglio 2025 23:11
Nazione: “Kean come Pepito Rossi: 16 gol italiani in Serie A”
31 marzo 2025 08:06
'Pepito' Rossi: "La Fiorentina può vincere la Conference. Speriamo sia l'anno giusto. Voglio festeggiarla"
19 marzo 2025 19:20
Pepito Rossi: “Fagioli un piccolo Borja. La Fiorentina può risalire e andare fino infondo in Conference”
18 marzo 2025 08:24
Pepito Rossi si scaglia: "Saudi League? Sarà una fase come il campionato cinese, poi decadrà"
27 gennaio 2024 11:22
Rossi ricorda: "Prima non sapevo della rivalità tra Fiorentina e Juventus. Alla fine la gente piangeva"
20 ottobre 2023 18:44
Pepito Rossi: “La mitraglia? Firenze sbeffeggiata, Montella usò poche parole negli spogliatoi. Feci impazzire una città”
20 ottobre 2023 07:59
Pepito Rossi: "Analogie di questa Fiorentina con la mia? La voglia di giocare. Jack è il Borja Valero"
15 ottobre 2023 08:15
Pepito Rossi: "In Fiorentina-Juve sul 4-2 non riuscivo a respirare. Gente di sessant'anni piangeva"
15 ottobre 2023 08:12
Zanardi: "Ho sempre stimato Pepito Rossi. Il suo carattere è stata mia fonte d'ispirazione"
18 giugno 2020 20:01
Esclusiva tifo, alla scoperta del VC CERBAIA 888: 12 anni d'amore viola da Baggio a Pepito Rossi
30 maggio 2020 15:38
Pepito Rossi: "Ho sentito Paqual e Gonzalo. Infortuni? Devi sempre rialzarti, so quello che valgo"
06 maggio 2020 11:35
Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..
06 settembre 2019 20:20
Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."
26 gennaio 2019 17:07
Foto: Rossi a Firenze si gode una bella schiacciata
26 marzo 2017 21:11
Archivio