Il Fiorentina-Juve di Pepito: inno della Fiorentina in sottofondo e allenamento con la figlia vestita di viola

L’eroe di Fiorentina-Juve 4-2 Pepito Rossi non abbandona la Fiorentina.
Attraverso le Instagram stories, l’ex attaccante viola ha voluto immortalare il suo Fiorentina-Juve con i suoi followers.
La prima sequenza ritrae l’attaccante italiano seguire la partita tra i viola e i bianconeri comodamente sul divano con l’inno della Fiorentina come sottofondo.
Nella seconda storia si intravede una sessione di allenamento con Pepito in compagnia dei figli dove si distingue la figlia dell’italo-americano con la maglia viola.
