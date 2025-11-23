23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:59

Il Fiorentina-Juve di Pepito: inno della Fiorentina in sottofondo e allenamento con la figlia vestita di viola

23 Novembre

Aggiornamento: 23 Novembre 2025 · 18:07

#Fiorentinapepito Rossi

L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi condivide su Instagram il suo Fiorentina-Juve mostrando vicinanza alla squadra viola

L’eroe di Fiorentina-Juve 4-2 Pepito Rossi non abbandona la Fiorentina.
Attraverso le Instagram stories, l’ex attaccante viola ha voluto immortalare il suo Fiorentina-Juve con i suoi followers.
La prima sequenza ritrae l’attaccante italiano seguire la partita tra i viola e i bianconeri comodamente sul divano con l’inno della Fiorentina come sottofondo.
Nella seconda storia si intravede una sessione di allenamento con Pepito in compagnia dei figli dove si distingue la figlia dell’italo-americano con la maglia viola.

