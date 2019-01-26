Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno. Il portierone francese, ha detto la sua della situazione in casa viola e della della delic...

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno. Il portierone francese, ha detto la sua della situazione in casa viola e della della delicatissima sfida di domani contro il Chievo: “Con i Chievo ho tanti ricordi belli, servirà però stare molto attenti in queste partite, sono molto insidiose perché andare a giocare da loro in un momento cosi delicato per i padroni di casa non è per niente semplice. Sarà una gara difficile da interpretare, spero che mister Pioli abbia preparato questa gara bene anche dal punto di vista tattico e psicologico. In questi casi se ci si mette a guardare la classifica é sbagliato, il rischio è quelli di sottovalutare l’avversario. Le grandi squadre di questo campionato hanno faticato molto quest’anno a Verona: è una partita da interpretare nel modo giusto. Muriel? L’esordio in un piazza complicata come Firenze è stato assolutamente positivo. Si vede che il ragazzo ha già giocato in Italia, ha molta voglia di fare e di dimostrare le sue qualità. Ovviamente una partita non basta, solo a fine anno si capirà quale è il suo reale valore. Non mi sembra il caso di paragonarlo a Ronaldo: quando giocava il brasiliano era il più forte di tutti. E’ vero che ha fatto un gol che ricorda molto ‘Il fenomeno’, ma resta comunque un episodio. A questa squadra mancava un giocatore capace di scartare 3-4 giocatori e di fare gol. Ai miei tempi c’era Mutu che poteva fare gol del genere, poi a questi livelli ricordo anche Pepito Rossi. Speriamo che la curva possa innamorarsi velocemente di un giocatore cosi. Lafont? Non è facile per uno straniero imporsi in porta in Serie A, soprattutto in una piazza calda come a Firenze. A mio modo di vedere è un ragazzo con un potenziale enorme, a fine anno faremo un bilancio complessivo delle sue prestazioni ma per tutte le difficoltà elencate penso che stia facendo abbastanza bene. Sicuramente per lui sarà un anno transitorio, l’anno prossimo pretendo da lui che faccia parte dei leader di questa squadra. Quando torno a Firenze? Molto presto sarò a Firenze. Ho tanti amici in città e tanti amici che sono innamorati della città”