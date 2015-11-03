Notizie Chievo Fiorentina Fiorentina

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Calcio Caos, la Primavera subisce un altro rinvio: col Chievo in campo l'11 marzo

02 marzo 2020 13:30

Calamai: "Pioli è troppo politically correct. Simeone è di troppo fra Chiesa e Muriel"

28 gennaio 2019 21:44

Graziani su Chiesa: "Se comincia anche a segnare, diventa bravo a fare tutto. Vi dico quanto vale oggi.."

27 gennaio 2019 20:35

Hancko: "Oggi una vittoria determinante. Ho lavorato sette mesi per essere titolare. La parata di Lafont.."

27 gennaio 2019 17:13

Campedelli: "Al monitor, bevevano un Thè. Comincio ad avere cattivi pensieri. Abolite il VAR"

27 gennaio 2019 14:43

Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."

26 gennaio 2019 17:07

(VIDEO): verso Chievo-Fiorentina con gli auguri a Pagliari e Monelli. Chiesa che dolce ricordo...

26 gennaio 2019 11:03

Chiffi di Padova arbitrerà Chievo-Fiorentina, al VAR ci sarà Serra

24 gennaio 2019 17:07

Fiorentina primavera a valanga: 0-4 al Chievo. Doppietta Vlahovic e goal anche di Montiel

17 settembre 2018 17:34

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