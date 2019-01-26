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(VIDEO): verso Chievo-Fiorentina con gli auguri a Pagliari e Monelli. Chiesa che dolce ricordo...

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi grazie alle immagini di Violachannel riguardo la prossima sfida viola: Chievo Verona-Fiorentina. Si gioca il 27 Genn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 11:03
(VIDEO): verso Chievo-Fiorentina con gli auguri a Pagliari e Monelli. Chiesa che dolce ricordo... -
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi grazie alle immagini di Violachannel riguardo la prossima sfida viola: Chievo Verona-Fiorentina. Si gioca il 27 Gennaio e coincide con il compleanno di Pagliari e Monelli. Chiesa contro i clivensi realizzò la prima rete in Serie A...

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