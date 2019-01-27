Graziani su Chiesa: "Se comincia anche a segnare, diventa bravo a fare tutto. Vi dico quanto vale oggi.."

Ciccio Graziani, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha rilasciato alcune frasi all'emittente Radio Sportiva. Sul momento di Chiesa e più in generale sulla sua valutazione di mercato ha detto: “Chiesa...

Ciccio Graziani, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha rilasciato alcune frasi all'emittente Radio Sportiva. Sul momento di Chiesa e più in generale sulla sua valutazione di mercato ha detto: “Chiesa ha sempre fatto prestazioni di livello, anche quando gioca male gioca da 6, non è mai particolarmente insufficiente. A Firenze Chiesa ci ha abituati sempre a grandi prestazioni.

L’unica cosa che gli rimproveravo è che segnava troppo poco, adesso sta ttovando la porta con più continuità e il suo prezzo lievita. Chiesa è bravo a far tutto, se va pure in doppia cifra diventa un giocatore da 70 milioni di euro”.