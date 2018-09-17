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Fiorentina primavera a valanga: 0-4 al Chievo. Doppietta Vlahovic e goal anche di Montiel

Un inizio spumeggiante quello della Fiorentina Primavera di Mister Bigica che oggi, ha surclassato il Chievo Verona in quel di Caselle di Sommacampagna battendo i clivensi per 4 reti a 0. I goal sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 17:34
Fiorentina primavera a valanga: 0-4 al Chievo. Doppietta Vlahovic e goal anche di Montiel - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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Un inizio spumeggiante quello della Fiorentina Primavera di Mister Bigica che oggi, ha surclassato il Chievo Verona in quel di Caselle di Sommacampagna battendo i clivensi per 4 reti a 0. I goal sono stati messi a segno da: Meli, Vlahovic (doppietta) e Montiel.

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