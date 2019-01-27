Hancko: "Oggi una vittoria determinante. Ho lavorato sette mesi per essere titolare. La parata di Lafont.."
Il terzino sinistro della Fiorentina David Hancko, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla mixed zone del Bentegodi. Ecco le sue parole dopo la vittoria contro il Chievo per 4-3: "Siamo...
Il terzino sinistro della Fiorentina David Hancko, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla mixed zone del Bentegodi. Ecco le sue parole dopo la vittoria contro il Chievo per 4-3: "Siamo contentissime, la vittoria era fondamentale in questo periodo. Ho fatto molto in questi sette mesi per questo, so anche in cosa devo migliorare. Esordio con assist? Voglio ringraziare molto i tifosi, il mister e i compagni che mi danno tanto supporto. Occasione? Voglio fare il possibile, è difficile ma voglio allenarmi sempre bene. Sono contento per questa partita ma devo lavorare molto. Coppa Italia? Ogni partita è molto importante, anche mercoledì è come una finale e giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi: i migliori. Lafont? La sua parata è stata decisiva per noi, siamo contenti di aver vinto questa partita".
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