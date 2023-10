Rossi ricorda: “Prima non sapevo della rivalità tra Fiorentina e Juventus. Alla fine la gente piangeva”

Giuseppe Rossi è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per ricordare quel Fiorentina-Juventus finito 4-2 di 10 anni fa. Ecco le sue parole:

“Tanti ricordi ancora anche se sono passati 10 anni. Ricordo bene quando eravamo nello spogliatoio a cantare e ballare. Poi fuori dallo stadio c’erano ancora tanti tifosi a cantare Il Fenomeno, il fenomeno’…la gente piangeva davvero. Dopo abbiamo capito l’importanza e la storia di questa partita. Fatto qualcosa di straordinario ed il modo in cui l’abbiamo fatto; è bello lasciare un pezzo di storia in un club così importante come la Fiorentina.

Il tragitto verso lo stadio? Io non ho mai saputo di questa grande rivalità tra la Fiorentina e la Juve. L’ho capito nel tragitto per arrivare allo stadio, c’era qualcosa di diverso.

Montella cosa ci ha detto all’intervallo? Ci disse poco ma diretto. Dovevamo fare di più e reagire. Andare alla ricerca del primo gol perchè avrebbe riaperto tutto.”

