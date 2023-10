Borja ricorda il 4-2: “Le mitraglie di Tevez e Pogba uno stimolo. Penso sempre al boato del Franchi”

Borja Valero è intervenuto a Radio Bruno per ricordare la vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Devo dire grazie a tutti i tifosi allo stadio. Abbiamo fatto una cosa bellissima e ogni volta che ne ci penso mi viene in mente il boato del Franchi sul 4 a 2. Non era un momento facile per me. Siamo calciatori, ma abbiamo i nostri problemi come tutti. Quella è stata una gioia importante, anche se non è stato un trofeo. Il gol di Joaquin? Io rimango immobile per 5 secondi, dall’assist al gol. Sono fermo, non mi muovo. Il terzo gol di Rossi? Lì avevo ancora 60 metri da correre e quindi dovevo raggiungerli per festeggiare. Lì ti rendi conto di avercela fatta. Cosa è successo nello spogliatoio? Lo racconto spesso. Montella aveva una tranquillità incredibile, nonostante la partita sia stata come un funerale. C’era una delusione incredibile, ma lui era consapevole dei nostri mezzi. L’esultanza degli juventini? Abbiamo pensato solo a noi, anche se loro ci hanno motivato con quella mitraglia. Vederli festeggiare a Firenze con la mitraglia di Batistuta è stata una motivazione in più. Dopo cosa è successo? Sei consapevole che dopo questa puoi fare ciò che ti pare a Firenze. Avevamo un sorriso enorme. Io non mi resi conto del peso di quella vittoria. Rossi? Mi dispiace per quello che gli è successo, meritava molto di più per le sue qualità. Ricordiamo che quella Juventus era una squadra fortissima”.

