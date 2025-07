Pepito Rossi: “Non posso guardare il calcio, soffro troppo. Con Pioli spero nella continuità per la viola”

L’ex stella della Fiorentina Pepito Rossi dalla seconda divisione americana, in particolare sarà il direttore tecnico del North Jersey Pro Soccer. Ecco le sue dichiarazioni in merito a questa nuova avventura raccolte da Diretta.it: “Voglio fare un percorso concreto per i giovani, un progetto che permetta di crescere e affermarsi. L’MLS è un sistema artificiale di cui non voglio far parte, e oggigiorno il calcio è diventato tutto soldi e contratti importanti. Mi manca il campo e il gol, per questo guardo poche partite: mi fa soffrire.”

Sulla prossima Serie A: “Sarà un campionato combattuto e senza una squadra veramente avvantaggiata, la scorsa Serie A è stata una delle più belle. La Fiorentina negli ultimi anni ha avuto ottimi allenatori, ora spero con Pioli che si possa trovare un po’ di continuità.”

Su Gattuso come CT: “Ottima scelta perchè è carismatico e trasmette energia, L’allenatore della Nazionale non deve solo insegnare schemi, deve saper soprattutto gestire la testa dei giocatori.”