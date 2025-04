Nazione: “Kean come Pepito Rossi: 16 gol italiani in Serie A”

Ventitré reti stagionali, sedici soltanto in campionato e quasi sempre reti decisive come quella contro l’Atalanta. Era dai tempi di Pepito Rossi, festeggiato allo stadio proprio una settimana fa, che un giocatore italiano della Fiorentina non raggiungeva i sedici sigilli in Serie A. La fantastica settimana di Moise Kean, con la doppietta in Nazionale, il gol decisivo contro l’Atalanta e il titolo di Mvp della gara, non è frutto del caso, ma della caparbietà di un giocatore di grandissimo talento che ha trovato a Firenze il suo habitat naturale. Lo riporta La Nazione.