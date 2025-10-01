Pepito Rossi racconta: “Mi volevano alla Juve, in quegli anni anche Mou al Real Madrid. Barça? Era tutto fatto”

Pepito Rossi, ex attaccante della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Nel 2011 Marotta e Conte mi volevano per iniziare a programmare per tempo il post Del Piero. Non ho potuto dire né no né sì. Il presidente del Villarreal mi disse: chiudiamoci in uno stanzino e troviamo l’accordo per rinnovare. In quegli anni Mourinho mi voleva al Real Madrid. E con il Barcellona era tutto fatto, poi il Villarreal ha chiesto più soldi garantiti e meno bonus, l’affare è saltato e hanno acquistato Sanchez”.