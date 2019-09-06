Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..
Giuseppe Rossi potrebbe far ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da RMC Sport l'ex attaccante della Fiorentina starebbe seriamente pensando di giocare nuovamente in Serie A dove però nessuna sq...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 20:20
Giuseppe Rossi potrebbe far ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da RMC Sport l'ex attaccante della Fiorentina starebbe seriamente pensando di giocare nuovamente in Serie A dove però nessuna squadra è pronta a dargli fiducia. Situazione diversa in Serie B dove Empoli, Cremonese e Frosinone lo vorrebbero in squadra.
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