Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il Torino ha offerto un prestito con obbligo di riscatto nel 2022 fissato a 24 milioni di euro e al giocatore un contratto di di 5 anni a 2,4 milioni di euro.

Ecco il suo tweet: “#Torino are in advanced talks to sign Lucas #Torreira from #Arsenal. Cairo has offered a loan until 2022 with obligation to buy (€24M). For him ready 5-year contract (€2,4M/year). #transfers #AFC”.

