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Schira: "De Gea chiede alla Fiorentina contratto fino al 2026 da 2,5 milioni all'anno più bonus"

La Fiorentina ci prova per Davide De Gea, ex portiere del Manchester United attualmente svincolato. Secondo Nicolò Schira, la richiesta del giocatore ai toscani è di un contratto fino al 2026 da 2.5 m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2024 17:27
Schira: "De Gea chiede alla Fiorentina contratto fino al 2026 da 2,5 milioni all'anno più bonus" -
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La Fiorentina ci prova per Davide De Gea, ex portiere del Manchester United attualmente svincolato. Secondo Nicolò Schira, la richiesta del giocatore ai toscani è di un contratto fino al 2026 da 2.5 milioni all’anno più bonus. 

Al momento c’è un intermediario italiano che sta lavorando per cercare di chiudere la trattativa, possibilmente meglio del Genoa che ormai sembra fuori dai giochi per la corsa all’estremo difensore. Lo riporta CalcioNews24.com

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