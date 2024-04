Polveriera Napoli. Lite tra Di Lorenzo e Juan Jesus in spogliatoio perchè qualcuno non voleva il ritiro

Secondo quanto riportato da TMW, dopo la partita contro l’Empoli – dove sono volati stracci e urla – il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva intenzione di mandare tutta la squadra in ritiro per la settimana. Una delegazione formata da allenatore e capitano ha cercato di mediare la situazione, per non esasperarla dopo una sconfitta decisamente cocente. Quindi due giorni, dal venerdì alla domenica, per ricompattarsi. Una soluzione che non doveva essere punitiva, appunto, ma per far sì che il club comunque prendesse una posizione dopo l’1-0 subito in Toscana.

C’è stata però una parte di giocatori che non ha preso bene la decisione del ritiro. In particolare Juan Jesus e Zambo Anguissa non volevano nemmeno partire dal venerdì, cercando una sponda nel tecnico Calzona per evitarlo, di fatto creando una crepa nello spogliatoio e una fronda anti ritiro. Una situazione che non è andata giù al capitano, ma anche allo stesso allenatore che aveva mediato in prima persona.

Da Napoli la versione è confermata anche dal giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21 che si sofferma sui dettagli del faccia a faccia tra i giocatori

“Juan Jesus e Di Lorenzo sono venuti quasi alle mani – ha rivelato Chiariello –. Anguissa e Osimhen sono andati da Calzona a chiedere di togliere il ritiro di mezzo. Bypassando il capitano, Di Lorenzo si é arrabbiato perché si é sentito scavalcato. Osimhen si é scusato con il capitano perché ha detto che non sapeva. Ma Juan Jesus e Anguissa sono stati autori di questa iniziativa. Il brasiliano se ne deve andare!”, ha poi aggiunto alla sua considerazione personale.

IL TORINO ATTENZIONA UN DS CHE PIACE ANCHE ALLA FIORENTINA