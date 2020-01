La Fiorentina ha chiuso, come previsto, l’operazione Igor con la Spal per 6,5 milioni. E aspetta fino a stasera la risposta di Mimmo Criscito che non si aspettava di essere messo in discussione dal Genoa e che sta riflettendo. In caso di no, il club viola virerebbe su Juan Jesus della Roma.

