Nuovo logo Juventus: altro “copia incolla”? Quante similitudini. Pistocchi e Juan Jesus lo fanno notare…

Oggi la Juventus ha lanciato il suo nuovo logo che ha fatto molto discutere sia per il poco ricordo della tradizione sia per l’estetica discutibile. Ma non è di questo che vorrei parlare.

Ricordate quando il Badajoz fece notare una bella similitudine? La Juventus lanciò la nuova campagna abbonamenti ma la squadra scherzosamente su Twitter rispose in questo modo, postando una prorpia locandina:

Adesso invece, rispetto al nuovo logo bianconero il giornalista Maurizio Pistocchi e il giocatore della Roma, Juan Jesus hanno così pubblicato su Twitter…

Gabriele Caldieron