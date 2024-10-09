Juan Jesus denuncia un tentativo di furto subito: “Napoli è bella ma non mi sentirò più al sicuro”

Tornato a Napoli dopo aver trascorso qualche giorno in vacanza con la famiglia, il difensore brasiliano Juan Jesus ha subito nella notte un tentativo di furto della sua auto. Un triste risveglio, quin...

Tornato a Napoli dopo aver trascorso qualche giorno in vacanza con la famiglia, il difensore brasiliano Juan Jesus ha subito nella notte un tentativo di furto della sua auto. Un triste risveglio, quindi, quello a cui è andato incontro il difensore azzurro, che alle 5.34 del mattino ha così sfogato sui social la rabbia per lo spiacevole episodio: "Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portar via la mia macchina. Che brutta sensazione. Fate vomitare!".

Lo stesso calciatore, a distanza di qualche ora dal misfatto, ha poi raccontato più dettagliatamente l'episodio sui suoi canali social: "Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina cinque AirTag utili alla mia geolocalizzazione. Il fatto che questi delinquenti sappiano dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali sono di secondaria importanza, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo". Lo scrive La Gazzetta Dello Sport

SENTENZA GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gazzetta-gudmundsson-se-la-sentenza-definitiva-arriva-entro-il-15-giugno-nessuna-riflessione-sul-riscatto/271646/