La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Roma. Ai viola, e non solo, piace Juan Jesus, ma non alla cifra di 7-8 milioni di euro richiesta dalla società giallorossa. La stessa società della Roma poi sarebbe piombata su Politano dell’Inter, giocatore che la Fiorentina ricerca fin dalla scorsa estate. Con la partenza di Under, La Gazzetta dello Sport sostiene che l’offerta della Roma potrebbe far vacillare Conte e la società nerazzurra.