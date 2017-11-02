Juan Jesus: "La Fiorentina è in grande forma, sarà dura ma andiamo a vincere a Firenze"
Il difensore della Roma Juan Jesus, ha parlato a Roma Tv, queste le sue parole sul prossimo avversario, la Fiorentina:"Noi dobbiamo pensare a tutte le partite: la Fiorentina è in gran forma, noi dobbi...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 13:26
Il difensore della Roma Juan Jesus, ha parlato a Roma Tv, queste le sue parole sul prossimo avversario, la Fiorentina:
"Noi dobbiamo pensare a tutte le partite: la Fiorentina è in gran forma, noi dobbiamo alzare il livello della concentrazione. Anche se abbiamo vinto 3 a 0 contro il Chelsea, dobbiamo essere dei professionisti ed essere umili. Dobbiamo lavorare per i tre punti."