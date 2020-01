Queste le parole rilasciate da Lorenzo Amoruso ai microfoni di Radio Bruno: “I prezzi dei cartellini dei calciatori calano nelle ultime settimane, i calciatori sul mercato in questo momento ci sono e Commisso ha dato la sua disponibilità. La Fiorentina vuole dei calciatori di proprietà, non penso ne prenderà in prestito. Manca un difensore ed un centrocampista. Juan Jesus non mi piace, non sa impostare e delle volte ha delle grosse dimenticanze”.