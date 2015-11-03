Notizie Pisacane Fiorentina

Fiorentina su Pisacane? TMW rivela: "Piaciuto il suo riuscire ad ottenere risultati con un gruppo giovane"
30 aprile 2026 12:59
Pisacane: "La Fiorentina è una squadra di qualità. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico"
24 gennaio 2026 21:23
Pisacane: “Servirà una partita impeccabile contro la Fiorentina, senza perdere la concentrazione"
23 gennaio 2026 10:11
Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"
25 agosto 2025 13:03
Pisacane: “La Fiorentina ha fatto fatica, abbiamo subito pochissimi tiri nel primo tempo”
24 agosto 2025 21:34
Pisacane: "Piccoli una perdita importante, la Fiorentina ha avuto qualche difficoltà nel precampionato"
23 agosto 2025 13:25
Pisacane: "Il quarto figlio avrebbe dovuto chiamarsi Gabriel anzichè Marco, però il cane si chiama Batistuta"
19 luglio 2025 15:12
CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola
19 agosto 2020 11:32
CorSport, la Fiorentina ha messo nel mirino Joao Pedro ma occhio al Torino. L'altro nome è...
11 agosto 2020 10:36
CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...
10 agosto 2020 10:24
Formazione Cagliari, giocano Simeone e Joao Pedro. Out Pisacane. Gli undici rossoblù
08 luglio 2020 19:06
Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna
11 aprile 2020 21:54
CorSport, Fiorentina a caccia di un difensore: Goldaniga o Pisacane i due nomi
26 gennaio 2020 10:40
Sky, Juan Jesus si allontana, la Fiorentina punta su Pisacane. Mandrogora il nome per il centrocampo
23 gennaio 2020 15:30
Sky Sport, se parte Ceccherini la Fiorentina punta Pisacane del Cagliari
23 gennaio 2020 01:12
TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini
22 gennaio 2020 00:21
Pisacane su Instagram: "Dedico il goal ad Astori, con la Viola sempre gara speciale"
10 novembre 2019 20:15
Pisacane: “Nel secondo tempo sarà tutta un’altra partita, abbiamo soltanto capitalizzato le occasioni”
10 novembre 2019 14:16
Pisacane provocatore, fa scoppiare la rissa finale rovinando la festa per Astori
13 maggio 2018 17:08
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