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Notizie Pisacane Fiorentina

Fiorentina su Pisacane? TMW rivela: "Piaciuto il suo riuscire ad ottenere risultati con un gruppo giovane"

30 aprile 2026 12:59

Pisacane: "La Fiorentina è una squadra di qualità. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico"

24 gennaio 2026 21:23

Pisacane: “Servirà una partita impeccabile contro la Fiorentina, senza perdere la concentrazione"

23 gennaio 2026 10:11

Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"

25 agosto 2025 13:03

Pisacane: “La Fiorentina ha fatto fatica, abbiamo subito pochissimi tiri nel primo tempo”

24 agosto 2025 21:34

Pisacane: "Piccoli una perdita importante, la Fiorentina ha avuto qualche difficoltà nel precampionato"

23 agosto 2025 13:25

Pisacane: "Il quarto figlio avrebbe dovuto chiamarsi Gabriel anzichè Marco, però il cane si chiama Batistuta"

19 luglio 2025 15:12

CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola

19 agosto 2020 11:32

CorSport, la Fiorentina ha messo nel mirino Joao Pedro ma occhio al Torino. L'altro nome è...

11 agosto 2020 10:36

CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...

10 agosto 2020 10:24

Formazione Cagliari, giocano Simeone e Joao Pedro. Out Pisacane. Gli undici rossoblù

08 luglio 2020 19:06

Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna

11 aprile 2020 21:54

CorSport, Fiorentina a caccia di un difensore: Goldaniga o Pisacane i due nomi

26 gennaio 2020 10:40

Sky, Juan Jesus si allontana, la Fiorentina punta su Pisacane. Mandrogora il nome per il centrocampo

23 gennaio 2020 15:30

Sky Sport, se parte Ceccherini la Fiorentina punta Pisacane del Cagliari

23 gennaio 2020 01:12

TMW, contatto in serata col Cagliari per Pisacane. Il difensore può arrivare se parte Ceccherini

22 gennaio 2020 00:21

Pisacane su Instagram: "Dedico il goal ad Astori, con la Viola sempre gara speciale"

10 novembre 2019 20:15

Pisacane: “Nel secondo tempo sarà tutta un’altra partita, abbiamo soltanto capitalizzato le occasioni”

10 novembre 2019 14:16

Pisacane provocatore, fa scoppiare la rissa finale rovinando la festa per Astori

13 maggio 2018 17:08

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