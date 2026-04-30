Fiorentina su Pisacane? TMW rivela: "Piaciuto il suo riuscire ad ottenere risultati con un gruppo giovane"

L'interesse concreto sull'allenatore è però del Torino

Pisacane solo formalmente è in scadenza. L'attuale accordo verrà infatti automaticamente rinnovato anche per la prossima stagione con il raggiungimento della salvezza e l'obiettivo è ormai ad un passo. Chiaro che però a fine stagione, Pisacane e la proprietà, anche con un contratto valido fino al 2027, dovranno sedersi attorno ad un tavolo per capire se le idee per il futuro collimano.

La strada per una sua permanenza per un'ulteriore stagione sembra spianata, però il suo lavoro è stato apprezzato anche lontano dalla Sardegna e questo è un aspetto da non sottovalutare. Alla Fiorentina ad esempio è piaciuto non poco il suo riuscire a ottenere risultati con un gruppo giovane. Più concreto l'interesse del Torino. Lo scrive TMW.