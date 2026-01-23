Pisacane: “Servirà una partita impeccabile contro la Fiorentina, senza perdere la concentrazione"

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi:«Contro la Fiorentina servirà mas...

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi:

«Contro la Fiorentina servirà massima concentrazione, non possiamo permetterci cali: dovremo disputare una gara perfetta. Siamo in linea con gli obiettivi prefissati e il lavoro quotidiano procede nella direzione giusta. Abbiamo dovuto fare i conti con alcune sfortunate circostanze, ma non amo soffermarmi sugli infortuni: la nostra forza sta nel non abbatterci nei momenti difficili e nel non esaltarci troppo quando le cose vanno bene».