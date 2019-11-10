Pisacane su Instagram: "Dedico il goal ad Astori, con la Viola sempre gara speciale"

Le parole di Pisacane su Instagram nel post Cagliari-Fiorentina.

Così il difensore del Cagliari Pisacane (oggi a segno) su Instagram:

"Contro la Viola per noi è un match speciale. E oggi l’abbiamo onorato dando spettacolo. Felicissimo anche per il gol. Che dedico a Davide Astori, a mio figlio Andrea che domani compirà gli anni e a mio fratello Dino. È a loro che ho pensato, ed è con loro che sento di condividere questa grande gioia".