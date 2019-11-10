Pisacane: “Nel secondo tempo sarà tutta un’altra partita, abbiamo soltanto capitalizzato le occasioni”

Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane, in goal oggi nel momentaneo 3-0 del Cagliari alla Fiorentina, parla così ai microfoni di Dazn a fine primo tempo: “Siamo in linea con le altre prestazioni, og...

Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane, in goal oggi nel momentaneo 3-0 del Cagliari alla Fiorentina, parla così ai microfoni di Dazn a fine primo tempo: “Siamo in linea con le altre prestazioni, oggi abbiamo solo capitalizzato di più le occasioni avute. Nella ripresa sarà tutta un’altra partita, stiamo attenti”.