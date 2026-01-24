Pisacane: “La Fiorentina è una squadra di qualità. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico”

Fabio Pisacane, l’allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine della vittoria dei suoi ragazzi per 1-2 contro la Fiorentina, queste sono le sue parole: “Sono contento per i ragazzi che hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica dice che era uno scontro diretto ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno saputo soffrire, in più ci abbiamo messo qualche giocata di pregevole fattura. Sappiamo qual è il nostro percorso, dobbiamo andare avanti su questa strada, sono davvero contento per loro”.

Sul piano gara: “Dopo la sconfitta di Genova dicevate che era bugiarda ma quando perdi 3-0 non è mai bugiarda. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico, che è stata allestita per essere tra le prime 4. Non vogliamo essere presuntuosi, pensando di venire qua a fare un certo tipo di partita. Magari col Verona ci sarà un piano gara diverso, sono scelte soggettive ma bisogna capire cosa si ha tra le mani”.

Su Palestra: “Sono felicissimo di parlare di lui, soprattutto dopo una prestazione con assist e gol. Deve sentire i miei complimenti e i vostri, per cavalcare l’onda di entusiasmo. Marco ha un potenziale ancora inespresso, può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”.