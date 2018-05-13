Pisacane provocatore, fa scoppiare la rissa finale rovinando la festa per Astori

Siamo nelle battute finali di Fiorentina-Cagliari con i viola mestamente sotto per 0-1. Veretout commette una grave ingenuità facendo un fallaccio su Joao Pedro che gli costa l’espulsione diretta. Il...

Siamo nelle battute finali di Fiorentina-Cagliari con i viola mestamente sotto per 0-1. Veretout commette una grave ingenuità facendo un fallaccio su Joao Pedro che gli costa l’espulsione diretta. Il giocatore francese senza protesta alcuna verso la giusta decisione di Valeri si avvia verso lo spogliatoio e Pisacane, terzino cagliaritano lo rincorre per diversi metri provocandolo, facendo scoppiare una rissa inutile, brutta da vedere che rovina la festa per Davide Astori d’inizio gara. Vittoria meritatissima per il Cagliari che nel corso della gara ha legittimato il vantaggio del primo tempo, ma si è reso protagonista di continue provocazioni sui giocatori viola e su inutili e continue perdite di tempo. Il calcio è anche questo, purtroppo…

Gabriele Caldieron