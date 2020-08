La Fiorentina vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Con insistenza sembra stia guardando in casa del Cagliari. I viola sono sulla pista che conduce a Joao Pedro. Su di lui però c’è anche il Torino di Marco Giampaolo. Secondo il Corriere dello Sport, non è l’unico nome che i viola inseguono. Per la difesa nel mirino c’è Fabio Pisacane.

