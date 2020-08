La Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per la gestione di rifiuti non autorizzata nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Un mese fa sono stati effettuati dei carotaggi ma non ci sono dirigenti viola nel registro degli indagati. La Fiorentina ha già inviato sul luogo i suoi avvocati ed ha nominato un apposito archeologo. Non sembrano esserci reati ipotizzabili da parte del club viola ma queste indagini rallenteranno ulteriormente i lavori del nuovo centro sportivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

