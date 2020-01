Ultime sul possibile colpo di mercato della Fiorentina in queste ultime ore di mercato. I viola infatti insistono per Domenico Criscito del Genoa, e c’è fiducia da tutte le parti sulla chiusura della trattativa. Oggi previsti nuovi contatti per parlare della formula del trasferimento. Gradimento totale anche dalla parte tecnica della Fiorentina. Si attende la decisione del giocatore, ma c’è fiducia sulla fumata bianca finale.

