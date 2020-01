Domenico Criscito ha accettato l’offerta della Fiorentina e sarà un nuovo giocatore viola. Il difensore classe 86 in questo momento è nella sede del Genoa per liberarsi dalla società rossoblu, società che lo ha praticamente messo alla porta, scelta che Criscito non ha preso benissimo. In arrivo a Firenze nelle prossime ore per la firma sul suo nuovo contratto e le visite mediche. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.