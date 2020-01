Possibile colpo di scena per il futuro di Mimmo Criscito. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione del difensore che potrebbe lasciare il Genoa da subito: “In queste ore, la Fiorentina ha chiesto Mimmo Criscito al Genoa mentre dialogava per l’acquisto di Christian Kouamé. La decisione finale dovrà essere del giocatore che ha sempre dato il massimo per il legame con il suo Genoa, ma adesso la Fiorentina fa sul serio e può lasciare subito il Grifone. La sua scelta arriverà nelle prossime ore”.